«المحترفين» تطالب الأندية بالترويج للفعاليات الجماهيرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين اجتماعها الدوري الثالث مع الأندية ضمن مبادرة «مختبر التسويق»، التي أطلقتها الرابطة في الموسم الماضي، لتطوير الجانب التسويقي بالأندية.

وأكد المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، أهمية تطوير الجانب التسويقي في الأندية من حيث المبادرات الجماهيرية، والخدمات والترويج. وأوضح الحوسني أن «الرابطة نظمت العديد من المبادرات التسويقية والترويجية خلال هذا الموسم، تتمثل في (أرينا رابطة المحترفين الإماراتية)، المشجع السوبر، الدوري الإلكتروني، منطقة المشجعين في المباريات والحملة الترويجية والإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة».

وأضاف الحوسني: «الرابطة عملت على تقديم مكافآت للجماهير منذ انطلاق الموسم، تتمثل في السحب على التذاكر للحصول على جوائز إلكترونية فورية، ثم السحب على التذاكر الإلكترونية لفرصة الفوز بـ30 سيارة أودي A3 ،28 مخصصة للدوري، سيارة تم تسليمها في كأس سوبر الخليج العربي، وأخرى ستسلم في نهائي كأس الخليج العربي».

ودعا الحوسني الأندية إلى تنظيم مبادرات تهدف إلى خلق الولاء بين النادي والجماهير، ومن ثم توسيع القاعدة الجماهيرية.