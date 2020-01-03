المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مدربون

بدأ اتحاد لعبة فردية باتصالات مع لاعبين معتزلين، لإقناعهم بفكرة العمل التدريبي مع منتخبات الشباب والناشئين، لعدم قدرة الاتحاد على التعاقد مع مدربين أجانب، بيد أن الفكرة لم تلقَ المردود الإيجابي المتوقع.

انقلاب

انقلب مسؤولون في إحدى الجهات الرياضية، على المستشار الفني، بعدما ورطه في العديد من القرارات، التي يُخالف بعضها اللوائح والقوانين، ما أثار موجة غضب عارمة ضد هذا المسؤول، إزاء القرارات التي صدرت عنه في الفترة الأخيرة، وتحديداً مع اتحاد لعبة فردية.

استبيان

أرسل مجلس دبي الرياضي رسائل، شكر فيها المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ14، الذي أقيم أخيراً في دبي، على حضورهم، طالباً منهم المشاركة في تعبئة الاستبيان الخاص بالمؤتمر، لمساعدة المجلس على تحسين خدماته، والتركيز على محاور الجودة.

مدرب

اتفق صحافيون على عدم سؤال مدرب بأحد الأندية الكبيرة خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة فريقه واكتفوا فقط بما قاله عن رأيه في المباراة، كونه تأخر عن الحضور لنحو نصف ساعة دون أي مبرر.