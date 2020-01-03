غوران: أمل خورفكان في البقاء موجود مع 14 مباراة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تمسّك مدرب خورفكان، الصربي غوران توفيزدتش، بأمل البقاء في دوري الخليج العربي، على الرغم من الوضعية الصعبة للفريق في المركز الأخير بأربع نقاط فقط، بعد أن خسر، أول من أمس، أمام كلباء 3-2 في الجولة 12.

وقال غوران في المؤتمر الصحافي: «هناك 14 مباراة متبقية لهذا فلا مجال للتشاؤم والحديث عن الهبوط، بل الأمل كبير في البقاء مع فرصة كبيرة لاتزال في أيدينا».

واعتبر غوران أن الأخطاء الفردية لبعض لاعبي خط الدفاع تقف وراء الخسارة، وقال: «الفريق تعرض للارتباك بعد تلقيه ثلاثة أهداف، لكننا واصلنا اللعب بعد عدد من التغييرات التي أسهمت في هدف بالدقائق الأخيرة، لكنه لم يكن كافياً»، وقال غوران إن الفريق بحاجة إلى تعزيز صفوفه في الفترة المقبلة، خصوصاً على مستوى خط الهجوم، وإن التدعيم يجب أن يكون باللاعبين المواطنين والأجانب.

في المقابل، قال مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا، إنه سعيد بالفوز، وتابع: «حققنا الأهم بعد أن سجلنا ثلاثة أهداف حسمت لنا النتيجة»، مبيناً أن الفريق تأثر بالإرهاق بسبب ضغط المباريات، وقال إنهم سيستثمرون فترة التوقف المقبلة لتصحيح الأخطاء.