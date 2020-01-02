ليما يدخل نادي المئة بـ "هاتريك".. ويصعد بالوصل إلى "السابع"

المصدر: أحمد طارق-دبي

دخل البرازيلي فابيو ليما تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما تخطى حاجز الـ 100 هدف في تاريخ الدوري، بإحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود الوصل للفوز على بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدف، على استاد الوصل في زعبيل في الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد "السماوي" عند 11 نقطة.

وأحرز البرازيلي فابيو ليما ثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 102 هدفاً في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي، منذ انضمامه إلى "الإمبراطور" في موسم 2014-2015، إذ سجل في موسمه الأول 16 هدفاً، و20 هدفاً في 2015-2016، و25 هدفاً في 2016-2017، و19 هدفاً في 2017-2018، و13 هدفاً في الموسم الماضي، وثمانية أهداف في الموسم الحالي.