خالد باوزير أصغر لاعب في قائمة المنتخب.. ومهند العنزي الأكبر سناً

المصدر: منصور السندي - دبي

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» خاصة بأعمار لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذين تم اختيارهم في القائمة التي أعلنت أول من أمس من قبل المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، وهي أول قائمة للمدرب منذ إعلان اتحاد الكرة التعاقد معه يوم 22 الماضي؛ أن أصغر لاعب في قائمة المنتخب هو لاعب الظفرة خالد باوزير ويبلغ عمره 24 عاماً، في حين أن أكبر لاعب في المنتخب هو لاعب العين مهندي العنزي (34 عاماً)، أي أن فارق العمر بين أصغر وأكبر لاعب في المنتخب 10 سنوات، علماً أن لاعب شباب الأهلي وليد عباس يبلغ من العمر 34 عاماً أيضاً، لكنه أصغر سناً من مهند العنزي بنحو ثلاثة أشهر فقط.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يلعب ضمن المجموعة السابعة التي تضم الى جانبه منتخبات تايلاند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا.

وأظهرت الإحصائية الخاصة بأعمار لاعبي المنتخب التي ضمت 25 لاعباً أن هناك لاعباً واحداً يبلغ 31 عاماً هو لاعب النصر طارق أحمد، ولاعباً واحداً يبلغ 27 عاماً هو لاعب شباب الأهلي وليد حسين، وضمت القائمة سبعة لاعبين تبلغ أعمارهم 30 سنة، هم: حارس الشارقة عادل الحوسني، وحارس العين خالد عيسى، ولاعب شباب الأهلي محمد مرزوق، ولاعب الجزيرة عامر عبدالرحمن، ولاعب الوصل حبوش صالح، ولاعب العين محمد عبدالرحمن، فيما ضمت ستة لاعبين تبلغ أعمارهم 29 سنة هم: لاعب العين بندر الاحبابي، ولاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل، ولاعب النصر حبيب الفردان، ولاعب الوحدة محمد برغش، ولاعبا الجزيرة محمد فوزي وعلي مبخوت، كما ضمت ثلاثة لاعبين أعمارهم 28 عاماً هم: لاعب شباب الأهلي أحمد خليل، ولاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن، ولاعب الشارقة الحسن صالح.

وكشفت قائمة المنتخب أن هناك أربعة لاعبين أعمارهم 26 عاماً، هم: لاعب النصر أحمد شامبيه، ولاعب الشارقة سالم سلطان، ولاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي، ولاعب الوحدة خليل إبراهيم.

وشدد مدرب المنتخب الوطني إيفان يوفانوفيتش خلال المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عقده الأحد الماضي في أول ظهور رسمي له من خلال وسائل الإعلام على أنه لا ينظر في اختياراته للاعبين إلى أعمارهم، سواء كانوا في الـ20 أو الـ30، إنما لجاهزيتهم وعطائهم في الملعب.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب الوطني بعد غدٍ السبت في دبي خلال معسكر داخلي هو الأول للمنتخب منذ التعاقد مع يوفانوفيتش، وسيتدرب المنتخب على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وتبقت للمنتخب أربع مباريات في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2022، إذ سيواجه يوم 26 مارس منتخب ماليزيا في الإمارات، ويوم 31 من الشهر ذاته إندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ويلتقي مع تايلاند في الرابع من يونيو المقبل في الإمارات، ومع فيتنام في التاسع من الشهر ذاته في الإمارات أيضاً.