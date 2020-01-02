«الشارقة للشطرنج» يقيم معسكراً مشتركاً مع أكاديمية أوزبكستان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يقيم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج معسكراً مشتركاً مع أكاديمية أوزبكستان الدولية للشطرنج، من الرابع حتى 11 يناير الجاري، في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن خطة النادي لإعداد لاعبي الفئات السنية للبطولات المحلية والدولية المقبلة.

ويترأس وفد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، التي تغادر الدولة بعد غد، الأمين العام المساعد عمر نعمان آل علي.

وتضم البعثة ثمانية لاعبين، هم: صقر عيسى وراشد حسين وسلطان جابر، وراشد مسعود ويحيى شعيب وحمد شعيب، وسعود أحمد المازمي، وعبدالله الحمادي، بالإضافة إلى مدرب النادي صهيب فواز.

ويشتمل المعسكر، بحسب ما قال النادي في بيان صحافي، على العديد من البرامج والفعاليات الشطرنجية المشتركة بين لاعبي النادي ونظرائهم في أكاديمية أوزبكستان الدولية، التي تضم عدداً كبيراً من الأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي وحاملي الألقاب العالمية، كما سيتم تنظيم العديد من المحاضرات المشتركة وبطولة دولية مغلقة بنظام الشطرنج الكلاسيكي، وبطولة دولية بنظام الشطرنج الخاطف.

وأضاف البيان: «سيتم تجديد توقيع عقد الشراكة والتعاون بين نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وأكاديمية أوزبكستان الدولية لخمس سنوات مقبلة».

وسيشارك لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فور عودتهم من المعسكر، في بطولات الإمارات للفئات السنية للفرق، التي ينظمها اتحاد اللعبة.