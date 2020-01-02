حتا يبحث عن الفوز الثالث أمام «قاهر الكبار»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يخوض فريق حتا اليوم اللقاء الأخير على ملعبه في الدور الأول من دوري الخليج العربي، إذ يستضيف الظفرة عند الساعة 6:15 ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة، ويسعى صاحب الأرض إلى تحقيق الفوز في آخر ظهور له على ملعبه قبل أن يخرج في الجولة الأخيرة لمواجهة الوحدة، وستكون مباراة صعبة خصوصاً أنه سيلاقي «قاهر الكبار» القادم من الفوز على العين والشارقة في الجولتين الماضيتين.

وكان حتا الذي حقق فوزين منذ بداية الدوري خسر المباراة الماضية أمام عجمان بنتيجة 3-1، في مباراة لم يقدم فيها الفريق المستوى المنتظر، في المقابل ألحق الظفرة الخسارة الأولى بالشارقة بنتيجة 3-1، ليصل إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، ويصبح قريباً من مربع الكبار.

وأكد مدرب حتا، اليوناني كونتيس، صعوبة المباراة، مشيراً إلى أنه يبحث عن الفوز والنقاط الثلاث، موضحاً أنه استبعد مباراة عجمان الجولة الماضية من حسابات الفريق، حيث لم يكن الفريق في يومه، بعد أن كان قد قدم خمس مباريات بشكل متميز استحق عليها الإشادة، وأكد المدرب خلال المؤتمر الصحافي، أن فريقه يقدم أداء جيداً واستحواذاً على الكرة لكنه يفتقد اللمسة الأخيرة فقط أمام المرمى، إضافة إلى الأخطاء الفردية البسيطة التي تنتج عن عدم التركيز ويستقبل منها الفريق الأهداف.

ويحتل حتا المركز قبل الأخير برصيد ثماني نقاط، بعد أن تلقى سبع هزائم في البطولة حتى الآن مقابل 17 نقطة للظفرة.

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