المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

وقف

قرّر مجلس إدارة نادي عجمان إنشاء وقف لبناء مسجد في إحدى الدول، إذ فتح مسؤولو البرتقالي الباب لكل من لديه الرغبة، سواء من المواطنين أو الوافدين، للتبرع لهذا العمل الخيري، وجاءت المبادرة عقب وفاة الحارس الشاب سيف الأميري.

مغالطة

مرّر مسؤولون في اتحاد لعبة فردية نتائج مغالطة لأحد اللاعبين في بطولة دولية، محاولين إقناع الرأي العام بأن اللاعب حقق إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الـ23 في الترتيب العام للبطولة، رغم أن اللاعب ذاته سبق أن حقق المركز الـ13 في بطولة عالمية.

فيكيو

عاد اللاعب الأرجنتيني، إيمليانو فيكيو، إلى دبي، بعدما فسخ عقده مع نادي الاتحاد السعودي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية، إذ نشر لاعب شباب الأهلي، السابق على حسابه في «إنستغرام» صورة تجمعه مع أسرته على أحد الشواطئ في دبي.