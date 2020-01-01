الجزيرة والنصر.. معركة الاقتراب من الصدارة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الجزيرة مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يستضيف النصر عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

ويطمع الفريقان في الاقتراب بشكل أكبر من صدارة الترتيب، بعدما شهدت الجولات الماضية تعثر الشارقة، وتراجعه إلى المركز الثاني، وتقدم شباب الأهلي إلى المركز الأول، ليصبح الفارق بين الجزيرة صاحب الـ23 نقطة، والمتصدر ثلاث نقاط فقط، بينما يمتلك «العميد» 20 نقطة، ودخل حسابات المنافسة.

وتشهد الجولة الـ12 من الدوري مباريات من العيار الثقيل، أبرزها سيجمع العين مع شباب الأهلي، والشارقة مع الوحدة، ما يعزز فرصة الجزيرة والنصر في الاقتراب من الصدارة، بسبب المواجهات القوية التي قد تسهم نتائجها في خسارة شباب الأهلي والشارقة نقاطاً مؤثرة في صراع اللقب.

ورغم الغيابات المؤثرة التي يفتقدها «فخر أبوظبي»، بإصابة حارس المرمى علي خصيف، وصانع الألعاب خلفان مبارك، ولاعب الوسط سلطان الغافري، إلا أن المدرب الهولندي مارسيل كايزر يأمل الفوز الخامس على التوالي، خاصة في وجود عمر عبدالرحمن وكينو وعلي مبخوت ومراد باتنا.

في المقابل، تعد مواجهة الجزيرة اختباراً قوياً بالنسبة إلى النصر، خصوصاً أن الفريق بعدما بدأ الموسم بشكل سلبي، بالتعادل مع الوصل والخسارة من عجمان والظفرة، إلا أن المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريتش، أعاد «الأزرق» إلى الانتصارات، وحقق نتائج جيدة، كان أبرزها الفوز على شباب الأهلي.

ورغم فوز النصر في آخر جولتين على حتا بهدفين مقابل هدف، وعلى الفجيرة بهدف دون رد، إلا أن أبرز ما يؤرق الجهاز الفني هو تراجع مردود الفريق على مستوى خط الهجوم، خصوصاً بالنسبة إلى اللاعب الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي لم يحرز أي أهداف في الدوري منذ شهرين، وكان آخر هدف أحرزه في مرمى خورفكان من ركلة جزاء في الجولة السادسة، بينما غاب عن التهديف في آخر خمس مباريات.

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