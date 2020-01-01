ريجيكامب: لم نمنع لاعبي الوصل من السهر ليلة رأس السنة 2020

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن الجهاز الفني لـ«الإمبراطور» لم يمنع لاعبي الفريق السهر ليلة رأس السنة الجديدة، 2020، موضحاً أن اللاعبين يدركون تماماً أن «الأصفر» سيخوض مباراة مهمة أمام بني ياس غداً في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، ومن الضروري أن يكون كل لاعب لائقاً بدنياً وجاهزاً ذهنياً لخوض المباراة.

وقام الجهاز الفني لـ«الفهود»، أمس، بتغيير برنامج تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بخوض اللاعبين حصة تدريبية صباحاً، بسبب احتفالات العام الميلادي الجديد، بينما حصل الفريق على راحة طوال اليوم، على أن يؤدي التدريب الأساسي اليوم على استاد زعبيل، استعداداً لمواجهة «السماوي».

وقال ريجيكامب لـ«الإمارات اليوم» إن الجهاز الفني لن يتحكم في حياة اللاعبين خارج الملعب، أو يفرض عليهم أشياء يجب أن يفعلوها. وأوضح: «اللاعبون يدركون تماماً الالتزامات المفروضة عليهم، وأهمية أن يكون اللاعب جاهزاً لخوض المباراة، وبالنسبة لي لم أواجه هذا الموقف من قبل، بأنني أقوم بتغيير نظام التدريبات وأن نؤدي تدريباً صباحياً فقط، بينما يكون لدينا مباراة بعدها بيوم واحد».

وأضاف: «أقصى ما يمكن أن يفعله الجهاز الفني هو توجيه النصائح للاعبين، بينما لا يوجد ما يمنع أن يستمتعوا بهذا اليوم، ونتمنى أن يكونوا جاهزين في اليوم التالي خلال التدريبات، وأن يظهر الفريق بشكل جيد أمام بني ياس».

وتحدث المدرب الروماني في مؤتمر صحافي عن استعدادات الوصل، وقال: «سنخوض مباراة صعبة جداً على أرضنا أمام فريق قوي، ونأمل أن نحقق الفوز ونستثمر الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على خورفكان في الجولة الماضية، لأنه من المهم أن نواصل الانتصارات حتى يتقدم الفريق في جدول الترتيب».

ورداً على سؤال حول تألق الإكوادوري فيرناندو غايبور أمام خورفكان بإحرازه هدفين وصناعته الهدف الثالث، قال: «تحدثت عقب المباراة، وأبديت سعادتي بالتأكيد على مردود غايبور، وأنا سعيد بالفعل من أجله، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرازيلي ويلتون سواريز الذي شارك في المباراة بعد غياب 45 يوماً عن المشاركة في المباريات، وكان من الجيد أن يحرز الهدف الثالث، إذ نتمنى أن تكتمل صفوف الفريق حتى يصبح لدى الجهاز الفني خيارات عدة في الفترة المقبلة».

وأشار لورينت ريجيكامب إلى أن الجهاز الفني وضع برنامجاً خاصاً للفريق عقب مواجهة بني ياس، خصوصاً أن دوري الخليج العربي سيتوقف لمدة 20 يوماً.

• أقصى ما يمكن أن يفعله الجهاز الفني هو توجيه النصائح للاعبين.