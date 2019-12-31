مدرب اتحاد كلباء: غياب وليد عمبر أثر في نتائج النمور

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا غياب لاعب "النمور" وليد عمبر انه اثر على الجانب الهجومي لفريقه خلال المباريات الأخيرة والتي تعرض بها لخسارتين متتاليتين، متمنيا ان يوفق الفريق لكسب المباراة القادمة امام خورفكان والتي ستقام ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الخليج العربي مساء يوم غد وأن يكسب نقاطها كاملة.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء امس: سنعمل على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في خط الدفاع، واصفا المباراة مع خورفكان انها من اهم المباريات، وتحدث عنها قائلا: لا نتحمل خسارة المزيد من النقاط، وعلى اللاعبين التركيز بشكل افضل والتنظيم في الملعب.

وأضاف، ضعف التركيز والتنظيم تسببا بالخسارتين الماضيتين، ولم نستقر على التشكيلة التي سنبدأ بها المباراة القادمة، لكننا ننتظر الموقف النهائي من الجهاز الطبي للاعب هنريكي بوس و مدى جاهزيته للمباراة.

وتابع: من المهم لنا الخروج بالنقاط الثلاث من مباراة خورفكان نظرا للوضع غير المريح للفريقين في جدول الترتيب، واضاف: لقد أضعنا عددا من النقاط المهمة في المباريات الماضية.