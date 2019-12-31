اتحاد كرة القدم يطلق 3 برامج لتطوير التحكيم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلق اتحاد كرة القدم بمقر في دبي اليوم الإثنين، ثلاثة برامج لتطوير التحكيم وتحسين أداء الحكم على الصعيد المحلي والقاري والدولي، تتمثل في البدء في تأسيس مشروع أكاديمية حكام المستقبل التي وصفها الاتحاد بأنها ستكون مدرسة تحكيمية جامعة وشاملة لتجهيز قضاة الملاعب وفقا معايير وشروط عالمية بجانب إطلاق مشروع التعليم المستمر للحكام من خلال تصميم برامج تعليمية على المستويات الفنية والإدارية والإلمام بقانون كرة القدم وسيقوم بافتتاح هذا المشروع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الدولي السابق الإيطالي بيير لويجي كولينا، وسيتم أيضا تدشين مشروع مهم لتطوير واقع المنظومة التحكيمية وهو " برامج معايشة" إذ سيتم إرسال طواقم تحكمية الى دول مثل أميركا والسويد واليابان وأوزباكستان لمعايشة التجارب الناجحة في هذه الدول والاستفادة منها وتبادل الخبرات معها.

وذكر اتحاد الكرة على صفحته عبر" تويتر" أن المشروع يأتي انطلاقا من كون قطاع التحكيم يمثل ركيزة أساسية وعنصرا مهما في المنظومة الكروية.