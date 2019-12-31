الهاجري: عقد المدرب 6 أشهر وبعدها «لكل حادث حديث»

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، غانم الهاجري، أن عقد مدرب المنتخب الوطني الأول، الصربي إيفان يوفانوفيتش، لمدة ستة أشهر فقط، وبعدها «لكل حادث حديث»، مشيراً إلى أن تفاصيل العقد الموقع مع المدرب ليست مهمة، واصفاً مهمة اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة بالحساسة جداً خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مهمة المنتخب في العبور إلى الدور المقبل وحصد بطاقة التأهل في التصفيات المؤهلة للمونديال ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة، معتبراً أن المدرب يعرف الكثير عن كرة الإمارات خلال فترة وجوده في الدولة، التي امتدت ست سنوات.

وقال الهاجري في المؤتمر الصحافي التقديمي لمدرب المنتخب «بخصوص عقد المدرب، فإن هناك اتفاقاً واضحاً ومرضياً لكل الأطراف، وأتمنى النجاح للمدرب، وعقده لمدة ستة أشهر».

ورداً على سؤال عما يتردد من أن بعض مدربي المنتخب يجدون قائمة اللاعبين جاهزة، تساءل الهاجري عما إذا كانت هذه المعلومة صحيحة أم لا، لافتاً إلى أنه مع احترامه لوجهة النظر المتعلقة بهذا الأمر، إلا أنه يعتقد أنها غير صحيحة، وذلك وفقاً لآلية العمل التي يعمل بها اتحاد الكرة.

وأضاف «الكل يشعر بإيجابية، ووجدنا في اللجنة الانتقالية القبول، والروح الإيجابية، والرغبة في خلق بصمة جديدة، وسعيد جداً بعودة الأسماء المؤثرة للاعبين في الدوري الإماراتي، التي بدأت تعود إلى مستواها الطبيعي، وهذا مؤشر سينعكس إيجاباً على المنتخب».

وأشار الهاجري إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الانتقالية، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، للتعاقد مع المدرب خلال الفترة التي كانت قد حددت بنحو أسبوع.

وكانت اللجنة الانتقالية قد تعاقدت مع يوفانوفيتش في 22 الجاري، لتولي تدريب المنتخب خلفاً للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي تمت إقالته في أعقاب النتائج المتواضعة للمنتخب في مبارياته الأخيرة في التصفيات.

وأشار الهاجري إلى أن اختيار المدرب يوفانوفيش من ضمن أسماء عدة كانت مرشحة لتدريب المنتخب جاء وفقاً معايير محددة تم وضعها في هذا الخصوص، من بينها معرفته التامة بطبيعة كرة الإمارات واللاعب الإماراتي، وأن يكون قد حقق نجاحات، معتبراً أن المدرب يعد جزءاً من منظومة عمل لتحقيق النجاح المطلوب.

وشدد الهاجري على أن المنتخب بحاجة إلى دعم الجميع في المرحلة المقبلة، سواء جمهور الشارع الرياضي أو الإعلام، وصولاً لتحقيق الهدف المنشود، لافتاً إلى أنهم يعملون بروح الفريق الواحد.

ورأى الهاجري أن حظوظ المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في تايلاند الشهر المقبل، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020، عالية جداً، لكنها بحاجة إلى دعم من الجميع، لافتاً إلى أن المنتخب الأولمبي يشهد حالة استقرار تام.