العنبري: الشارقة لم يقدم المستوى المطلوب

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه يتمنى أن يجتاز فريقه المرحلة الحالية في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه، ورغم صعوبة المباراة أمام الوحدة غداً ضمن الجولة 12 للدوري، إلا أنه يسعى للظهور بصورة مختلفة عن تلك التي ظهر بها خلال مباراته السابقة أمام الظفرة، وتعرض خلالها للخسارة الأولى في الدوري، واصفاً الوحدة بالفريق الجيد والمحترم.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي، أمس «على الرغم من نتائجه الأخيرة في الدوري، إلا أن الوحدة فريق كبير، ويضم لاعبين جيدين».

وأضاف «الشارقة لم يقدم المستوى المطلوب، حتى قبل تعرض اللاعب البرازيلي إيغور للإصابة، وهذا شيء طبيعي في كرة القدم، والوجود في المنافسة يعد شيئاً إيجابياً، وأثق بأن اللاعبين لديهم الخبرة التي تمكنهم من اجتياز هذه المرحلة، نظراً لغياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين في الفريق بسبب الإصابات».