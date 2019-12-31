حمدون: 3 مباريات «كسر عظم» تنتظر شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، محمد حمدون، أن فريقه سيخوض إحدى أهم فترات الموسم الحالي في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مباريات الفريق الثلاث المقبلة أمام العين والجزيرة والشارقة تعد «كسر عظم»، لتأثيرها الكبير في شكل المنافسة على بطولتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي.

وقال حمدون في تصريحات صحافية: «شباب الأهلي سيلعب بعد غدٍ أمام العين على استاد هزاع بن زايد في مواجهة قوية، ثم يخوض نصف نهائي كأس الخليج العربي أمام الجزيرة على استاد محمد بن زايد في 10 يناير المقبل، بينما يستضيف حامل اللقب الشارقة، على استاد راشد في 24 يناير في ختام مرحلة الذهاب للدوري، ولا شك أن هذه المباريات أرى أنها (كسر عظم)، إذ إن الفوز بهذه المباريات سيمنح شباب الأهلي دفعة معنوية قوية».

وأضاف: «يجب الاستعداد جيداً لهذه المباريات، خصوصاً أننا نواجه ضغطاً كبيراً بالنسبة للمباريات، بلعب مباراة كل أربعة أيام، ما يسهم في عدم منح الفرصة للاعبين للاستشفاء بشكل جيد، إضافة إلى تعدد الإصابات، وتأخر علاج بعض اللاعبين الذين يعانوا إصابات خفيفة بسبب ضغط المباريات».

وتابع: «شباب الأهلي افتقد العديد من العناصر المؤثرة في المباريات الماضية، وأرى أن الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي، كيفية الاستشفاء بشكل صحيح بعد كل مباراة نلعبها، وذلك الأمر يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبين بالحفاظ على أنفسهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجهاز الفني من خلال نوعية التدريبات، والتعامل مع المباريات بشكل صحيح».

وأشار مشرف الكرة في شباب الأهلي، إلى أنه في الوقت نفسه لا يجب التعامل مع مباريات الفريق أمام العين والجزيرة والشارقة على أنها فاصلة وحاسمة، وقال: «بالتأكيد هي مباريات مهمة ومؤثرة، لكن أحياناً قد يتعثر الفريق مثلما حدث بالتعادل أمام الوصل، وحدث هجوم كبير ضد اللاعبين والجهاز الفني، ولكننا تعاملنا بهدوء، واستعاد الفريق انتصاراته وتقدم إلى صدارة ترتيب الدوري».

وأوضح: «من يعتقد أن دوري الخليج العربي مسابقة سهلة، أرى أنه مخطئ، رغم وجود بعض التفاوت في المستويات في بعض المباريات، وقد يرى البعض أن هناك فريقين مستواهما أقل من بقية الفرق، إلا أنه من خلال المباريات التي نشاهدها هناك صعوبة كبيرة في جميع المباريات، وخير دليل الجولة الماضية التي شهدت فوز الجزيرة بصعوبة على بني ياس، وخسارة الشارقة أمام الظفرة، رغم أن حامل اللقب لم يخسر أي مباراة في الدوري منذ بداية الموسم».

تألق خليل مفيد للفريق

تحدث محمد حمدون عن تألق أحمد خليل وإحرازه «هاتريك» في مرمى اتحاد كلباء، وقال: «تألق خليل مفيد جداً للفريق، ويمنح القوة لخط الهجوم، وذلك الأمر يسعدنا بالتأكيد، إذ إنه بدأ في العودة إلى مستواه المعروف عنه، خصوصاً أنني أرى أنه واجه صعوبات كبيرة بسبب خوضه فترة الإعداد للموسم الحالي، مع فريقين، هما شباب الأهلي والمنتخب الوطني، بينما كان من الأفضل أن يخوض فترة إعداد مع فرسان دبي فقط، بما يصب في مصلحة الأبيض، ولا شك أن خليل كان يحتاج إلى المشاركة في المباريات، حتى يصل إلى أفضل درجات الجاهزية، ونحن سعداء بظهوره بشكل جيد في المباريات الماضية».