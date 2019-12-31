إيغور يؤازر لاعبي الشارقة قبل مباراة الوحدة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن لاعب الفريق الأول المحترف البرازيلي إيغور كورنادو حضر تدريب «الملك»، أول من أمس، وآزر زملاءه اللاعبين قبل مباراة الوحدة المرتقبة غداً ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، علماً أن إيغور كان قد أجرى عملية جراحية في مستشفى القرهود في دبي، بعد تعرضه للإصابة بقطع كامل في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام حتا في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

وشكّل غياب إيغور ضربة كبيرة للشارقة الذي تعرض للخسارة أمام الظفرة في الجولة 11، وهي أول خسارة للفريق في الدوري.