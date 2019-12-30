الخاطري بطلاً لمحترفي رماية «الاسبورتنغ».. والشامسي لـ «الهواة»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اختتمت بطولة تارغت لرماية الاسبورتنغ، التي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 70 رامياً، وتوج بالميدالية الذهبية الإماراتي عبيد بن ضاوي الخاطري، وحصل على 5000 درهم، كما حصد «بيرق تارغت 2019» ومبلغ 10 آلاف درهم، لحصوله على أعلى النقاط، وصدارته الترتيب العام في الموسم الرياضي 2019. ونال الرامي عبدالرحمن الشامسي «بيرق تارغت» لفئة الهواة و10 آلاف درهم، فيما حصل الرامي محمد سعيد بن حم على «بيرق تارغت» لفئة الناشئين و10 آلاف درهم.

من جانبه، وجّه مدير ميادين الشوزن بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، البطل الأولمبي خالد الكعبي، الشكر إلى راعي البطولة محمد بن حم، لدعمه للرماية بصفة عامة والبطولة بصفة خاصة، متمنياً في بيان صحافي أن «تحذو بقية المؤسسات الوطنية حذوه في تفاعلها ودعمها للشباب والرياضيين»، معرباً عن أمله في أن تكون البطولة مسك ختام الموسم، وأن تشهد أرقاماً قياسية ومستوى متميزاً، سواء على صعيد المحترفين أو الهواة أو الناشئين.