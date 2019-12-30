بوقرة: الفجيرة يلعب من دون لاعبين أجانب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب فريق الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، عدم رضاه عن مستوى اللاعبين الأجانب في فريقه، ورفض التعليق حول مسؤولية الجهاز الفني في اختيار اللاعبين الأجانب.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، بعد مباراته مع النصر التي خسرها بهدف دون مقابل: «من الصعب اللعب من دون لاعبين أجانب، هم من يصنع الفارق، لكن أنا فخور باللاعبين المواطنين الذين قدموا الأداء المطلوب، خسرنا أمام أحد الفرق الجيدة في الدوري، أعتقد أن الفجيرة قدم تكتيكاً جيداً في المباراة، ولكن لا توجد لدينا حلول هجومية، علينا أن نجلس مع الإدارة ونناقش الحلول والأهداف، نعرف ماذا يجب أن نفعله في الفترة المقبلة».