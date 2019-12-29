مدرب منتخب الإمارات يوفانوفيتش يظهر لأول مرة أمام وسائل الإعلام غداً

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم أنه سيعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الإثنين بمقره في دبي، مؤتمرا صحافيا وذلك لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول الصربي إيفان يوفانوفيتش، إذ تعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها اتحاد الكرة المدرب الى وسائل الإعلام رسميا على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على إعلان اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة التعاقد رسميا معه يوم 22 الجاري.

وينتظر أن يستعرض المدرب خطة عمله وبرنامجه لقيادة المنتخب خلال المرحلة الجديدة وطموحاته مع كرة الإمارات.

ويواجه يوفانوفيتش "57عاما" تحديا كبيرا مع المنتخب الوطني الذي يستعد بدوره لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سيخوض المنتخب أربع مباريات أمام ماليزيا في الإمارات يوم 26 مارس المقبل و أمام إندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم 31 من ذات الشهر ويلتقي أيضا نظيره منتخب تايلاند في الرابع من يونيو المقبل في الإمارات ويختتم المنتخب مشواره في هذه التصفيات بلقاء منتخب فيتنام في الإمارات في التاسع من يونيو 2020 في الإمارات أيضا.