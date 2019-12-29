شباب الأهلي يغرد في صدارة الدوري بـ«هاتريك خليل»

المصدر: أحمد طارق - دبي

صعد شباب الأهلي إلى صدارة دوري الخليج العربي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد فوزه على اتحاد كلباء بخمسة أهداف دون رد في ختام الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي، أمس، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي بدبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد «النمور» عند 10 نقاط في المركز الـ11.

وكان شباب الأهلي قد تصدر الدوري في الجولتين الأولى والثانية بفارق الأهداف، لكنها المرة الأولى التي يتصدر فيها «فرسان دبي» منفرداً، منذ فوزه بلقب الدوري في 2015-2016 باسمه القديم (الأهلي).

واجه شباب الأهلي صعوبة كبيرة في أول 15 دقيقة، بعدما فرض اتحاد كلباء طريقة لعبه على «فرسان دبي»، وكاد الأردني ياسين البخيت يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة، لكن ماجد ناصر تصدى ببراعة لتسديدة البخيت (3)، بينما هدد البرازيلي ليوناردو دي سوزا مرمى «النمور» بتسديدة قوية علت العارضة (7).

وتحسن أداء شباب الأهلي بعدما نشط أحمد خليل وليوناردو، وتحسن أداء ثنائي وسط الملعب عبدالله النقبي وعيد خميس، إذ سدد خليل كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها حارس اتحاد كلباء جمال عبدالله، وشتتها الدفاع، وتعرض المولدوفي لوفانور هنريكي لإصابة في كرة مشتركة، ولم يتمكن من استكمال المباراة، ونزل بدلاً منه الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا (23).

وترجم أحمد خليل سيطرة شباب الأهلي بإحرازه الهدف الأول، عندما مرر «الغزال الأسمر» كرة إلى ليوناردو دي سوزا، الذي أعادها إلى خليل بمهارة خلف مدافعي اتحاد كلباء، وسددها في المرمى (26)، بينما تخلى «النمور» عن طريقة اللعب الدفاعية، ونشط المجري جوجاك، وكاد يحرز هدف التعادل بطريقة رائعة من تسديدة قوية مرت بجوار القائم (31)، كما تسبب التوغولي مينيل مالابا في إزعاج كبير لدفاع شباب الأهلي، وأنقذ ماجد ناصر كرة خطرة من انفراد للاعب التوغولي، بينما سدد السويسري ديفيد مارياني كرة خطرة لشباب الأهلي خرجت إلى ركلة ركنية (42).

وتلقى شباب الأهلي ضربة موجعة أخرى، بعدما أبدى ماجد ناصر عدم قدرته على استكمال المباراة، بسبب اصطدامه في كرة مشتركة مع مينيل مالابا، لينزل حسن حمزة بدلاً من ناصر في بداية الشوط الثاني، الذي شهد بداية قوية من اتحاد كلباء، بفضل سرعة ياسين البخيت والكرات العرضية من جوجاك، التي كاد من إحداها يحرز حمدان البارود هدف التعادل برأسه، لكن حسن حمزة تصدى للكرة على مرتين (54)، قبل أن ترتد الهجمة إلى ليوناردو دي سوزا الذي راوغ الدفاع وحارس المرمى، وسدد الكرة لكن البارود أخرجها قبل أن تتجاوز خط المرمى (55).

وسيطر اتحاد كلباء على وسط الملعب، بعدما تراجع أداء لاعبي شباب الأهلي، إذ تألق حسن حمزة في التصدي لكرة لا تضيع من منصور البلوشي من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى البديل أمسك الكرة ببراعة (58)، بينما اعتمد «فرسان دبي» على الهجمات المرتدة عن طريق ليوناردو دي سوزا الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس جمال عبدالله، وعادت إلى ديفيد مارياني الذي سدد الكرة وأبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية (69)، كما أهدر أحمد خليل فرصة من كرة لعبها برأسه بجوار القائم (74).

وفي الدقيقة 81 حسم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا المباراة لمصلحة شباب الأهلي، بعدما أضاف الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من ليوناردو دي سوزا، لينفرد كارتابيا ويسدد الكرة في المرمى، قبل أن يضيف أحمد خليل الهدف الثالث بطريقة رائعة (89)، وجاء الرابع من ليوناردو من ركلة جزاء، ثم الخامس عن طريق خليل لتنتهي المباراة بفوز «فرسان دبي».

الجمهور

1370

البطاقات

الصفراء

شباب الأهلي:

كارتابيا ومحمد مرزوق.

اتحاد كلباء:

ياسين البخيت.

أفضل لاعب

لاعب شباب الأهلي

أحمد خليل.

دون المستوى

لاعب اتحاد كلباء

مينيل مالابا.

التبديلات

شباب الأهلي:

كارتابيا وحسن حمزة، بدلاً من

لوفانور وماجد ناصر.

اتحاد كلباء:

أحمد النقبي، بدلاً من داوود

عليس.