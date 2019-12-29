«هيبة الزعيم» تحسم «كلاسيكو أبوظبي»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حقق العين فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب مستضيفه الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي» بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على استاد آل نهيان، ضمن ختام الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليضع «الزعيم» النقطة 21 في رصيده مستعيداً المركز الرابع، بينما تجمدت نقاط «العنابي» عند 14 في المركز الثامن.

وتقدم العين بـ«النيران الصديقة» في الدقيقة 42 حينما سجل مدافع الوحدة عبدالله الرفاعي بالخطأ في مرماه، بينما سجل التوغولي لابا كودجو هدف العين الثاني في الدقيقة 4+90.

وظهر «الزعيم» خلال اللقاء بأداء وأسلوب مختلفين ليستعيد بذلك شخصيته التي فقدها في الفترة الماضية، إذ جاء الفوز على الوحدة مقروناً بالأداء مع تألق معظم لاعبي الفريق، ومع قراءة فنية جيدة من قبل المدرب المؤقت العراقي غازي فهد، الذي نجح في إدارة المباراة وأجرى تبديلات في توقيت حاسم مكنت الفريق من الحفاظ على تقدمه.

ومنح الفوز العين فرصة العودة مجدداً لطريق الانتصارات بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه وأمام جماهيره بهدف مقابل هدفين على يد الظفرة، ما تسبب في إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو من منصبه والاستعانة بمدرب الفريق الرديف العراقي غازي فهد.

وتأثر الوحدة بغياب الثنائي، الاسباني كارليتوس، والأوروغواياني نيكولاس ميليسي، اللذين غابا عن اللقاء بعد انتهاء مشوارهما مع الفريق، في وقت لم تكن الأسماء التي استعان بها المدرب كافية لتعويض الغياب فقد ظهر وسط الملعب متباعد الصفوف، فيما عانى الفريق من الناحية الهجومية.

وعلى عكس مجريات المباراة استطاع العين تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42 بالنيران الصديقة، حينما أرسل المهاجم جمال معروف كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها مدافع الوحدة عبدالله الرفاعي بالخطأ في مرماه خلال محاولاته إبعادها من أمام مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، ليدخل «الزعيم» استراحة بين الشوطين متقدماً بالنتيجة.

وانطلق الشوط الثاني بهجمات متبادلة ومتتالية من جانب طرفي اللقاء.

ومع مرور الوقت زاد الوحدة الضغط على مرمى العين لكن لاعبو «الزعيم» استفادوا من تقدم لاعبي «العنابي»، ونفذوا هجمة مرتدة متقنة بقيادة البرازيلي كايو كانيدو، راوغ خلالها الحارس محمد الشامسي قبل أن يمررها لزميله لابا كودجو، لكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.

والمباراة في طريقها للنهاية وتحديداً في الدقيقة 4+90 عزز العين تقدمه بواسطة لاعبه لابا كوجدو بعد أن انفرد بحارس المرمى محمد الشامسي وراوغه قبل أن يضع الكرة في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

التبديلات

الوحدة:

دخول يحيى الغساني وإسماعيل

الزعابي وعبدالله أنور، مكان

حسام محمد وعبدالله الكربي

ومنصور الحربي.

العين:

دخول إسماعيلأحمد وبندر

الأحبابي وأندري، مكان محمد

شاكر وكايووجمال

معروف.

البطاقات

الوحدة:

تيغالي وعبدالله الرفاعي

والحسين صالح.

العين:

محمد شاكر ويحيى نادر وجمال

معروف ولابا كودجو.

رجل المباراة

حارس العين

خالد عيسى.

دون المستوى

لاعب الوحدة

سبستيان تيغالي.