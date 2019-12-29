«يد شباب الأهلي» تقبض على اللقب الـ 13 في «الكأس»

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز شباب الأهلي بلقب كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد للمرة الـ13 في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعد فوزه على الوصل، 35-32 في النهائي، أمس، على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، ليحقق ثاني بطولات الموسم الحالي، بعدما كان الشارقة قد فاز بأول ألقاب الموسم، وهو كأس السوبر، بتفوقه على «فرسان دبي».

وواصل شباب الأهلي هيمنته على البطولة، إذ يتصدر لائحة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 13 بطولة، بينما يحلّ النصر ثانياً برصيد أربعة ألقاب، مقابل لقبين للوصل، ولقب واحد لكل من الشارقة، ونادي الشباب بمسماه القديم. في المقابل، وحصل نادي النصر على المركز الثالث بعد فوزه على الشارقة 30-28.

شهدت المباراة تفوق شباب الأهلي منذ البداية، وتقدم 8-5، رغم نشاط «الإمبراطور» وتقليص النتيجة إلى 12-10، إلا أن شباب الأهلي حافظ على أفضليته في الشوط الأول بنتيجة 18-16.

وفي الشوط الثاني تقدم «الفهود» 22-21، قبل أن يتعادل شباب الأهلي 27-27، بينما أنهى اللقاء فائزاً 35-32.