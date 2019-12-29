النصر يزحف نحو المنافسة بفوز مهم على الفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل النصر زحفه نحو المنافسة في صدارة دوري الخليج العربي عقب فوزه على الفجيرة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على استاد آل مكتوم، أحرزه اللاعب محمود خميس من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 67، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، ليصل العميد إلى النقطة 20، ويقترب من فرق الصدارة.

شهد الشوط الأول سيطرة تامة للنصر الذي حاصر فريق الفجيرة في وسط ملعبه، فيما اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة تذكر على مرمى النصر في الشوط الأول. وكان العميد قريباً من التسجيل مبكراً عن طريق التشيلي بافيز من محاولة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم، واعتمد النصر على الجانبين ولعب الكرات العرضية للإسباني نيغريدو.

وفي الشوط الثاني حاول الفجيرة مبادلة النصر الهجمات وهدد مرمى أحمد شامبيه، وطالب النصر بتدخل تقنية الفيديو في أكثر من كرة مشتركة مع المهاجم الإسباني نيغريدو، لكن الحكم لم يتوجه إلى «الفار»، ولم يجد العميد أي حل للوصول إلى مرمى الفجيرة إلا من خلال تسديدة رائعة للاعب محمود خميس من ركلة حرة مباشرة، سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم واستقرت في المرمى، معلنة عن هدف العميد الوحيد في المباراة.