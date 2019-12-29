الجزيرة يفك شفرة ملعب بني ياس.. ومراد باتنا «كلمة السر»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أنهى الجزيرة سلسلة نتائج بني ياس الإيجابية بمحافظته على سجله الخالي من الهزائم على ملعب الشامخة منذ بداية الموسم، وألحق بـ«السماوي» الخسارة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وشهدت المواجهة تألق اللاعب المغربي مراد باتنا الذي وقف خلف الهدفين اللذين سجلهما الجزيرة على مدار شوطي المباراة، ليرتفع رصيد «فخر أبوظبي» إلى 23 نقطة بينما تجمدت نقاط «السماوي» عند 11 نقطة.

وكان الجزيرة متأخراً بهدف حينما حل اللاعب المغربي مراد باتنا بديلاً لزميله الذي تعرض للإصابة زايد العامري في الدقيقة 41، لينجح اللاعب في قلب موازين المباراة، فقد صنع الهدف الاول الذي جاء في الدقيقة 44 بواسطة لاعب بني ياس سالم علي بالخطأ في مرماه، بينما حصل باتنا مستفيداً من مهارته على ركلة جزاء في الشوط الثاني جاء منها هدف الفوز بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 70، فيما سجل «السماوي» هدفه الوحيد في الدقيقة 39 بواسطة الاسباني بيدرو كوندي.

والفوز هو الرابع على التوالي الذي يحققه الجزيرة في بطولة الدوري بعد أن كان قد انتصر في الجولات الثلاث الماضية على حتا 2-صفر والفجيرة 1-صفر والوصل 4-صفر.

وشهدت الدقيقة 32 أول هجمة للجزيرة، حينما سدد اللاعب الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وجدت بعدها زميله المهاجمة زايد العامري الذي تعرض للعرقلة من لاعب بني ياس سالم علي، احتسب على أثرها الحكم ركلة جزاء لكنه عاد وألغى قراره بداعي وجود لمسة يد من العامري قبل المخالفة.

ومع مرور الوقت دخل بني ياس في أجواء اللقاء وقام بهجمة منظمة عبر الجبهة اليسرى أسفرت عن تسجيله هدف التقدم، حينما مرر البرازيلي جواو فيكتور كرة عرضية حولها مدافع الجزيرة خليفة الحمادي بالخطأ في المرمى، وتابعها مهاجم بني ياس، الإسباني بيدرو كوندي ووضعها في الشباك في الدقيقة 39.

لكن الرد لم يتأخر كثيراً إذ جاء بعد خمس دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة 44 عندما سجل لاعب بني ياس سالم علي بالخطأ في مرماه، خلال محاولته إبعاد الكرة العرضية من لاعب الجزيرة، المغربي مراد باتنا، لكن الكرة ذهبت باتجاه الشباك لتمنح الضيوف التعادل قبل الدخول لاستراحة بين الشوطين.

وانطلق الشوط الثاني بطيئاً من جانب الفريقين لكن مع مرور الوقت تبادل الجانبان الهجمات الخطرة، وحصل فريق الجزيرة على ركلة جزاء في الدقيقة 68 إثر تدخل قوي من جانب مدافع بني ياس، البرازيلي جواو فيكتور، على مراد باتنا، سجل منها الجزيرة هدف الفوز في الدقيقة 70 بواسطة البديل علي مبخوت.