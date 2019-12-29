دبا الحصن يحافظ على صدارة «الهواة» بفوز صعب على التعاون

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

واصل دبا الحصن انتصاراته وفاز على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل للتعاون حسين المسعدي (42)، بينما سجل لدبا الحصن محمد سعيد المدحاني (75)، والبرازيلي رودريغو (82).

وفي مباراة ثانية فاز فريق الإمارات على الذيد (4-3) في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير، حيث سجل للذيد العماني محمد المربوعي (16، 90+1) وأحمد عبدالرحمن (18)، بينما سجل للإمارات الكولومبي تومي توبار (22) وعبدالله موسى (58) وعبدالله النعيمي (60) وخليل نصيب (71).

وفي مباراة أخرى فاز دبا الفجيرة على مضيفه العربي (2-1)، حيث سجل للعربي الكرواتي إيفور واتزر (5)، ولدبا الفجيرة أحمد راشد (20)، وأحمد خميس (82).

وكانت مباريات أول من أمس قد أسفرت عن فوز الحمرية على العروبة (2-1) ومصفوت على مسافي (2-صفر).

وبموجب هذه النتائج واصل دبا الحصن صدارته برصيد (17) نقطة، يليه الإمارات ثانياً برصيد (15) نقطة، ثم دبا الفجيرة ثالثاً برصيد (14) نقطة، ثم كل من البطائح ومصفوت ولكل منهما (11) نقطة، يليهم الحمرية (9)، ثم الذيد (7) والعربي (6)، والعروبة (5)، والتعاون نقطة واحدة، وأخيراً مسافي من دون نقاط.