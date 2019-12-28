لاعب هامبورغ وعائلته في ضيافة نادي الإمارات

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

استقبلت إدارة نادي الإمارات لاعب المنتخب الألماني تحت 18 سنة ونادي هامبورغ جونا فابيتش، وهو نجل المدرب السابق لنادي الإمارات الراحل رينهارد فابيتش الذي درب الفريق الأول (2005 - 2007 )، والذي توفي بعد معاناة مع المرض في عام 2009، حيث يوجد اللاعب مع فريقه الألماني في معسكر بدبي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة النادي محمود حسن الشامسي، ورئيس شركة كرة القدم محمد إسماعيل العوضي، وقامت إدارة النادي بتكريمه، مرحبين باللاعب ووالدته حيث حضرا جانباً من تدريبات الفريق الأول وتدريبات لاعبي المراحل السنية، وقاما بجولة شملت مرافق النادي، وعبر اللاعب عن سعادته بحفاوة وحرارة الاستقبال، وقال فابيتش، في تصريحات صحافية: «جئنا اليوم الى بلدنا الثاني الإمارات، في إمارة رأس الخيمة، وهي بمثابة فرحة لنا، وسعدنا كثيراً في النادي الذي درب فيه والدي، وأقدم الشكر لإدارة ولاعبي النادي في مختلف المراحل على الاستقبال الرائع الذي لمسته مع والدتي».