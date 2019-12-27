كرونسلاف: خسارة الكأس زادت من الضغط على النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب فريق النصر، الكرواتي كورنسلاف، إن العميد مُطالب بتحقيق الفوز على الفجيرة غدا، مشيراً إلى أن الخسارة أمام شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة وضعت الفريق تحت ضغط ضرورة العودة إلى الانتصارات. ويستضيف النصر الفجيرة في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، في محاولة للعودة إلى الانتصارات، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي وتوديع مسابقة كأس رئيس الدولة.

وقال كرونسلاف خلال المؤتمر الصحافي: «نعاني ضغط المباريات بشكل كبير، ولا مجال أمام اللاعبين لتقديم الأداء نفسه في كل مباراة، لا نعلم المسؤولين عن وضع هذا الجدول، علماً بأن القائمة تضم 25 لاعباً فقط، ولو كنا على علم بهذا الضغط لطالبنا الإدارة بزيادة عدد اللاعبين إلى 35 لاعباً، وقد فقدت البطولة عدداً من اللاعبين المميزين بسبب هذا الضغط، مثل لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور. وأضاف: «الفجيرة من الفرق القوية، ومن المؤكد أنه سيعتمد على التنظيم الدفاعي، والاعتماد على الهجمات المرتدة»، وأضاف: «نفتقد خدمات مهند خميس، واحتمال غياب التشيلي بافيز، بسبب كدمة قوية في القدم».