مدرب اتحاد كلباء: أكثر شيء يقلقني الدفاع في مواجهة شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني دا سيلفا أنه عمل جاهدا على تقوية خط الدفاع لتفادي خطورة مهاجمي شباب الاهلي تمهيدا للمباراة التي ستقام في استاد راشد في دبي بعد غد وستجمع الفريقين في الجولة 11 لدوري الخليج العربي، لما يتمتع به اصحاب الارض من قوة هجومية.

وقال دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي مساء اليوم،: "أكثر شيء يقلقني في الفريق خط الدفاع لاستمرار الاخطاء في المباريات الماضية مؤكدا انه ينبه اللاعبين باستمرار للحد منها، واكد المدرب انه يطلب من اللاعبين اللعب بتركيز عالي وحتى صافرة النهاية، خصوصا في المباراة امام شباب الاهلي، لانه غير مسموح ان يرتكب الفريق الاخطاء امام هكذا فريق".

وختم دا سيلفا معبرا عن سعادته للراحة التي تمتع بها الاردني ياسين البخيت والبرازيلي هنريكي بحيث اصبحا جاهزبن.