بالصور.. رونالدو يحتفل على شواطىء دبي.. وميسي في البيت

المصدر: حميد نعمان - دبي

تنوعت احتفالات نجوم كرة القدم في العالم خلال إجازة رأس السنة الميلادية، حيث استغلوا فترة "الكريسماس" للابتعاد عن ضغط الملاعب، فقرر نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في البيت برفقة زوجته وابنائه، وارتداء "بيجاما" خاصة برأس السنة، بينما سافر مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ونجم البرتغال رونالدو وأسرته الصغيرة للاحتفال على شواطئ دبي، كما كان التجمع العائلي السمة البارزة لنجوم آخرين، على غرار لاعب ريال مدريد الكولومبي خيمس رودريغيز، والفرنسي بول بوغبا، وعدد آخر من النجوم في الصور التالية، التي نشرتها اليوم صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية.