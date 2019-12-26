مدرب خورفكان: سنراقب تحركات فابيو ليما بمدافعين اثنين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب خورفكان الصربي غوران توفيزدتش المباراة التي ستجمع فريقه مع الوصل، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي وتقام على ملعب اتحاد كلباء، بالمهمة للفريقين، كاشفا انه يتطلع الى ان يكلف اكثر من لاعب لمراقبة نجم الوصل البرازيلي فابيو ليما.

وقال في المؤتمر الصحافي مساء اليوم: "من المهم ان يقوم مدافعي خورفكان بالحد من خطورة مهاجم الوصل فابيو ليما بحيث يراقبه مدافعان لان مدافع واحد لن يتمكن من ذلك وستكون لفابيو ليما الافضلية"، وتابع: التقينا بالوصل قبل ايام قليلة في كأس رئيس الدولة وبالرغم من خسارتنا للمباراة لكننا ظهرنا بشكل جيد، وسنعود مجددا لنلتقي معهم في الدوري وخلال الايام الثلاث الماضية عملنا خلال التدريبات على حل بعض الامور التي تخص الفريق، وخصوصا في إنهاء الهجمات باللمسة الاخيرة وتسجيل الاهداف، ولان كرة القدم لاتعترف بالاداء قدر الاعتراف بالأهداف علينا ان نحقق ذلك"، مضيفا: "المباراة مهمة للفريقين ونتطلع بإحراز الفوز، وفريقنا قادر على تحقيق المفاجأة نفى ان تكون أوراق المباراة مكشوفة للفريقين بعد ان التقيا مؤخرا مبينا ان اربع من لاعبيه الاساسيين لم يتم إشراكهم في تلك المباراة".

وعن الغيابات قال: "سيغيب عن الفريق ثلاثة لاعبين هم كل من البرازيلي جونينيو واحمد ابراهيم الياسي واحمد دادا، وعن اللاعب الاوزبكي تيمور وغيابه عن المباريات الماضية قال غوران: تيمور لاعب منتخب في بلاده لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه مع الفريق بالرغم من انه نال (5-6) فرص دون ان يسجل الاهداف، وربما لانه لم يتأقلم مع الفريق، مؤكدا انه لايفضل الحديث عن اي تغييرات مقبلة في الوقت الحاضر وثقته عالية باللاعبين مبينا انهم سيقدمون مباراة كبيرة امام الوصل ويتطلعون لنتيجة جيدة"، واكمل: "نعاني من عدم جاهزية ملعب ثابت نلعب فيه باستقرار بعد التنقل بين كلباء والشارقة وهو امر يؤثر على تركيز اللاعبين كاشفا عن انه الملعب سيجهز الشهر المقبل".