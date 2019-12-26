الحمرية اول نادي اماراتي يشهر الترايثلون رسمياً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعلن نادي الحمرية الرياضي الثقافي عن إشهاره لرياضة الترايثلون ليصبح بذلك اول نادي في الامارات يشهرها بشكل رسمي.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي ضم جمعية الامارات للترايثلون وادارة الحمرية والذي بحثا من خلاله العمل على اشهار رياضة الترايثلون في النادي لدعم مسيرة الرياضة الاماراتية في الترايثلون.

وجرى الاجتماع بحضور الامين العام للجمعية عبد الملك جاني وعضوي مجلس الادارة اسماء يوسف الجناحي و احمد الشامسي ومقرر الجمعية الحسن عقيلي، بينما مثل النادي رئيس مجلس الادارة جمعة عبيد الشامسي والامين العام عمار علي المهيري.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية جمعة الشامسي لـ "الامارات اليوم": "نادي الحمرية سيصبح اول نادي يشهر اللعبة بشكل رسمي، وهذا الامر يسعدنا بشكل كبير وهذا القرار يأتي وفقا لتوجهات مجلس الشارقة الرياضي واستراتيجية النادي بتطوير الالعاب الفردية"، وتابع: "نادينا يتمتع ببنية تحتية تساهم بتطور الترايثلون اضافة الى وجود عدائين وسباحين ودراجين على مستوى عالي ومن اصحاب الانجازات وبذلك تكون عناصر اللعبة قد اكتملت ونتطلع للنجاح على المستوى التنافسي".

بدوره قال عبد الملك جاني: "نتطلع الى أن يتم اشهار هذه اللعبة في اندية اخرى في مختلف امارات الدولة وبما يساهم بإقامة بطولات تختص بها وتمهد لاحقا لتطوير المردود التنافسي لترايثلون الامارات".

بدورها اكدت اسماء الجناحي بأن اشهار الترايثلون في الحمرية سيقود لاعبي النادي للمشاركة في ترايثلون الحديريات أواخر يناير المقبل وهو السباق المؤهل للانظمام للمنتخب الوطني للترايثلون مما يمهد امكانية اخرى تتمثل بالمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في ابوظبي مارس 2020.