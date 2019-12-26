عبيد الشامسي نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري الأول، برئاسة محمد بن هندي، بمقر النادي بشركة الشارقة للاستثمار، يوم الأحد الماضي، وتم خلال الاجتماع انتخاب عبيد الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة لمهامه رئيساً للمكتب القانوني بالنادي، كما تم تجديد الثقة في جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات والإدارات المختلفة في النادي. حضر الاجتماع الأمين العام للنادي ناصر بن عفصان، ورئيس شركة كرة القدم محسن مصبح، ورئيس المركز الإعلامي سعيد فيروز، ورئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان، ورئيس شركة الاستثمار إبراهيم الجروان، ورئيس إدارة الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري، ومشرف الفريق الأول لكرة القدم محمد سعيد بوزنجال.