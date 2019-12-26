أروابارينا: لاعبـو شباب الأهلي فعلوا كل شيء بمفردهم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أشاد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بمردود لاعبي فريقه أمام النصر، أول من أمس، في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن الفضل في الفوز يعود إلى اللاعبين بدرجة أكبر، مشدداً على أنهم فعلوا كل شيء بمفردهم، ويستحقون الإشادة على الجهد الذي بذلوه.

وقال أروابارينا، في مؤتمر صحافي، عقب فوز شباب الأهلي على النصر بهدفين مقابل هدف، وتأهل الفريق لربع النهائي: «سعيد جداً بالفوز والمستوى الجيد الذي ظهرنا به، خصوصاً في الشوط الأول، لكن لا يمكن إنكار أنه كانت هناك أخطاء، بينما سيطرنا بشكل عام على مجريات اللعب، لكن هبط المستوى في الشوط الثاني، وأتقدم بالتهنئة للاعبين على حسن التصرف مع الضغط الذي واجهه الفريق في الدقائق الأخيرة من المباراة، خصوصاً أننا حصلنا على يوم أقل بالنسبة للراحة».

وأضاف: «علينا العمل وأن تنتظرنا مباراة مهمة أمام اتحاد كلباء في الدوري، وأرى أن التبديلات كان لها تأثير إيجابي، وأتفق في الرأي حول أن الضغط من لاعبي شباب الأهلي بالشوط الأول كان أفضل، بينما كانت هناك حالة من الإرهاق في الشوط الثاني، وبالتأكيد أن اللاعبين كانت لديهم الرغبة في الضغط طوال المباراة، لكن طلبت منهم أن تتم تهدئة اللعب، لأنه من الصعب مواصلة اللعب بهذا النسق طوال اللقاء».

وأشاد المدرب الأرجنتيني بمردود لاعبي شباب الأهلي، وتنفيذهم تعليمات الجهاز الفني، وقال: «إذا لم يكن اللاعبون مقتنعين بكلام المدرب فلن ينفذوا العمل الذي نطلبه منهم، بينما كان يجب أن يتم تحذير اللاعبين من الاندفاع ومواصلة اللعب بقوة، لأن هناك ضغطاً كبيراً بسبب توالي المباريات، وهذا دور الجهاز الفني من ناحية التحكم في الاستشفاء والجهد الذي يبذله اللاعبون، وما يجعلني أشعر بالاطمئنان هو مردود اللاعبين الشباب الذين يشاركون ويظهرون بشكل جيد، ما يمنحنا خيارات إضافية عندما تكون هناك غيابات، أو أننا نرغب في إراحة بعض اللاعبين».

وعن كيفية تعامل الجهاز الفني مع ضغط المباريات، قال: «نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، خصوصاً أن الشهر الجاري شهد خوض جميع الأندية مباريات عدة، وجميع الفرق بها إصابات لعدد من اللاعبين، وليس شباب الأهلي فقط، لكن أرى أن توالي المباريات بهذه الصورة يخدمنا بشكل جيد، للاستعداد بأفضل صورة للمشاركة في دوري أبطال آسيا».

وختم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بقوله: «أهم شيء في الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات، أن نركز على الاستشفاء بشكل جيد، والتغذية، ولا يهم نوعية التدريبات، لكن كيفية إدارة هذه التدريبات، حتى إذا كانت بسيطة، لأن هناك حالة من الإجهاد، وضغطاً بالنسبة للياقة الذهنية، خصوصاً أن اللاعبين يشاهدون العديد من مقاطع الفيديو، وتعليمات الجهاز الفني».

كرونوسلاف: من الصعب ارتكاب أخطاء كبيرة في المباريات الإقصائية

قال مدرب النصر، الكرواتي كرونوسلاف يوريتش، إن شباب الأهلي استحق الفوز، بسبب الأخطاء التي ارتكبها «العميد»، وأسهمت في دخول هدفين بمرماه في الشوط الثاني، لافتاً أنه لا يجب الوقوع في مثل هذه الأخطاء بالمباريات الإقصائية.

وقال: «توقعنا أننا سنلعب مباراة صعبة وقوية، إذ عندما نلعب في مباراة إقصائية أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، يجب ألا نرتكب أخطاء كبيرة، لأنها تكلفنا الكثير، وهو ما حدث أننا ارتكبنا أخطاء أسهمت في إحراز شباب الأهلي هدفين»، بينما أشار إلى أن سبب استبدال التشيلي إستيبان بافيز، في الشوط الأول، كان بسبب تعرضه للإصابة.

وعن الفارق بين المباراة التي تفوق فيها النصر على شباب الأهلي في الدوري، ومواجهة الفريقين في الكأس، قال: «قدمنا الأداء نفسه والظروف لم تختلف، لكننا ارتكبنا أخطاء أثرت بشكل سلبي في نتيجة المباراة».

وعن اللعب بطريقة دفاعية في الشوط الأول، قال: «لم تكن مفاجأة أن يكون الشوط الثاني أفضل، لأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكان أمراً طبيعياً أن نهاجم بشكل أكبر بعدما أحرز شباب الأهلي هدفين، إذ كانت لدينا الرغبة والتعويض، وأحرزنا الهدف الأول».