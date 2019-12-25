تعرف إلى الفرق الصاعدة للدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة مواجهات قوية خاصة التي جمعت النصر مع شباب الأهلي والجزيرة مع الوحدة، ولم يشهد هذا الدور أي مفاجآت تذكر بعدما صعدت الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، بينما ودع النصر والوحدة هذا الدور بعد أداء قوي وممتع في مباراتين كانت قريبة من الفرق الأربعة للصعود.

ومع نهاية دور الـ 16 صعد كلاً من حامل اللقب فريق شباب الأهلي، العين، الجزيرة، الظفرة، الشارقة، الوصل، اتحاد كلباء، بني ياس إلى الدور ربع النهائي من البطولة، في إنتظار قرعة الدور القادم التي ستحدد المواجهات القادمة