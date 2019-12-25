تسديدة ليما تنهي صمود خورفكان وتُفرح الوصلاوية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قاد اللاعب البرازيلي، فابيو دي ليما، فريقه الوصل إلى التأهل للدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى خورفكان، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس، على استاد نادي الشارقة، ضمن مباريات دور الـ16 في المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وبدا خورفكان نداً عنيداً في مواجهة الإمبراطور الوصلاوي وصمد حتى الدقيقة 70، التي شهدت تسجيل الوصل هدف المباراة الوحيد، عن طريق فابيو ليما، وحجز الوصل بصعوبة بطاقة التأهل للدور المقبل.

حضر المباراة جمهور متواضع في المدرجات، بلغ 325 مشجعاً فقط.

جاءت بداية اللقاء متكافئة بين الفريقين، رغم أن الوصل بدا الأفضل، وسعى لفرض سيطرته على مجريات المباراة، وظهر لاعب الوصل، لوكاس غلفاو، في المباراة وهو يرتدي قناعاً على وجهه بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

وأهدر لاعب خورفكان، روبسون دي بولا، فرصة محققة (34)، عندما سدد كرة رأسية أبعدها حارس الوصل، حميد عبدالله، بصعوبة، وسدد مدافع الوصل لوكاس كرة قوية مرت بجوار المرمى «42».

وبادر الوصل بالهجوم في الشوط الثاني، وقاد أكثر من محاولة سريعة على مرمى خورفكان.

وأنقذ حارس مرمى خورفكان، محمد يوسف، مرماه من هدف محقق من كرة سددها لاعب الوصل، سالم العزيزي، رأسية في المرمى (52).

وأهدر الوصل مع بداية الشوط الثاني فرصاً عدة، أبرزها التسديدة القوية للاعبه خميس إسماعيل، التي ارتطمت بالقائم (56).

ودفع مدرب الوصل ريجيكامب باللاعب علي صالح بديلاً لفيرناندو غايبور، في محاولة منه لتعزيز الجانب الهجومي، وتمكن فابيو دي ليما من تسجيل الهدف الأول للوصل (70) من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

• 70 دقيقة ظل خلالها دفاع خورفكان عصياً على الوصل.