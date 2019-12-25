الشارقة يحسم تحدي البطائح في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

ابتسم ديربي سلة «الإمارة الباسمة» بوجه الشارقة على حساب البطائح، عقب فوز «الملك» على مضيفه بفارق 13 نقطة «86-73»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب ختام الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، والتي سجلت أيضاً فوزاً صعباً للوصل على الظفرة «81-76».

وكانت الجولة قد استهلت بثلاث مباريات، سجلت نتائجها فوز كلٍّ من: النصر وشباب الأهلي والجزيرة، والذي جاء للعميد على حساب بني ياس «93-73»، ولـ«فرسان دبي» على الوحدة «117-84»، ولـ«فخر أبوظبي» على جاره العين «69-49».

وواصل الأربعة الكبار: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والشارقة، صدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط لكل منها، بفارق نقطة واحدة عن البطائح الذي تجرع خسارته الأولى، ليتقدم الجزيرة للمركز السادس برصيد أربع نقاط، ويتساوى كل من الظفرة وبني ياس والوحدة والعين عند رصيد النقاط الثلاث، بسجل خالٍ من الانتصارات.

وتستكمل البطولة، غداً، بإقامة خمس مباريات، إذ يستضيف العين الشارقة، ويحل البطائح ضيفاً على الوصل، ويلتقي الظفرة مع النصر على صالة الأخير، قبل أن يعاود حامل اللقب شباب الأهلي اللعب على أرضه بلقاء بني ياس، وتسدل الستار بديربي العاصمة بلقاء الجزيرة وضيفه الوحدة.