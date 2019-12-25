اعتماد تشكيل لجان اتحاد الكرة.. وبوجسيم مستشاراً لـ«التحكيم»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، أن اللجنة الانتقالية للاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، اعتمدت تشكيل لجان المسابقات والحكام والشؤون المجتمعية والاتصال، إذ تم تشكيل لجنة المسابقات برئاسة حميد أحمد الطاير وعضوية كل من محمد سعيد الحتاوي ويحيى خلف المطروشي وجمعة حمدان العبدولي وحمد علي الشبيبي، فيما تشكلت لجنة الحكام برئاسة علي حمد البدواوي، والحكم الدولي السابق علي بوجسيم مستشاراً، وعضوية كل من حمد حسن بن حنيفة وإبراهيم محمد المهيري وعوض مسري الظاهري وعلياء حسين الحوسني، فيما تم تشكيل لجنة الشؤون المجتمعية والاتصال برئاسة أمل حسن بوشلاخ، وعضوية كل من خلفان جمعة بالهول وعمران الجسمي وسعيد المهيري ومحمد الشاطري.