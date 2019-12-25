شايفر: كرة القدم جميلة.. لكن ليس بسبب الفوز على الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - عجمان

اعتبر مدرب بني ياس، الألماني شايفر، أن التعلم من الأخطاء وتصحيحها سيعود بالنفع على الكرة الإماراتية بشكل كبير، جاء ذلك في توضيح منه لاحتساب الهدف الذي سجله فريقه في شباك الفجيرة، أول من أمس، في ثُمن نهائي الكأس، عن طريق اللاعب الإسباني كوندي، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، واحتاج حكم المباراة، محمد عبيد بن خادم، إلى نحو خمس دقائق لحسم قراره واحتسابه هدفاً صحيحاً، بعد التشاور مع فريق تقنية الفيديو.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة، وأضاف شايفر: «كرة القدم باتت جميلة، لكن ليس لأننا فزنا على الفجيرة، بل لأن تقنية الفيديو أنصفتنا ومنحتنا هدفاً مستحقاً، وهو مشابه للهدف الذي لم يحتسب لنا في المباراة السابقة أمام الفجيرة أيضاً، ومن مصلحة كرة القدم الإماراتية أن نتعلم من الأخطاء وألا تتكرر، وما حدث في هذه المباراة أمر إيجابي».

وعن المباراة قال: «نجحنا في الحد من خطورة الفجيرة بلعب الكرات الطويلة من الضربات الثابتة، وتمكنا من إيقافه، وكان الدفاع مميزاً ولعب بروح عالية، ويستحق وجميع اللاعبين أن أبارك لهم مجهودهم الوفير، وكانوا متحمسين طوال المباراة حتى صافرة النهاية، وقمنا بأكثر من خمسة تبديلات بالتشكيلة، ووضعنا الخطة الأنسب للمباراة لأننا نعلم أن مباريات الكأس تختلف عن مباريات الدوري، ويجب أن تركز طيلة المباراة إن كنت تريد التأهل، وقلت للاعبين عليكم الفوز في جميع المباريات».

وأشاد شايفر باللاعب سهيل النوبي، وقال إنه لاعب مميز ورائع، وعلى الجميع أن يشاهدوا ماذا يقدم هذا اللاعب، مثنياً أيضاً على اللاعبين شاهين سرور وخالد إبراهيم.