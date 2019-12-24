الوصل احتاج " 70" دقيقة لحسم بطاقة التأهل الى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

نجح الوصل بصعوبة في حسم بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه على خورفكان بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد نادي الشارقة ضمن مباريات دور الـ 16 في المسابقة.

وانتظر الوصل حتى الدقيقة" 70" ليتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي فابيو دي ليما الذي سدد الهدف بمجهود فردي رائع من هجمة سريعة للوصل.

وعانى الوصل كثيرا في هذه المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل دون أهداف وبدأ خورفكان ندا عنيدا في مواجهة الوصل وصمد حتى قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة قبل أن تهتز شباك حارسه محمد يوسف.

حضر المباراة جمهور متواضع في المدرجات بلغ 325 مشجعا فقط.

جاءت بداية اللقاء متكافئة بين الفريقين رغم أن الوصل بدأ الأفضل وسعى لفرض سيطرته على مجريات المباراة وكاد لاعبه فابيو ليما أن يخطف هدفا سريعا بعد مرور ست دقائق على انطلاقة المباراة عندما سدد كرة قوية في المرمى بعد فاصل من المراوغة لمدافعي خورفكان لكن تسديدته أخطأت هدفها في إصابة الشباك

وظهر لاعب الوصل لوكاس غلفاو في المباراة وهو يرتدي قناعا على وجهه بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرا.

ونجح دفاع خورفكان في صد كل المحاولات الوصلاوية للوصول الى مرماه مجددا خصوصا في الدقائق الأخيرة للمباراة التي شهدت تحركات متواصلة لهجوم الوصل لتسجيل الهدف الثاني خصوصا بعد دخول اللاعب علي صالح الذي دفع به مدرب الوصل ريجيكامب في الشوط الثاني بديلا لفيرنادون غايبور.