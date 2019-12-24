البطائح يبحث عن الانتصار الخامس.. وكلباء يراهن على الهجوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة عند الساعة 4:40 من مساء اليوم مباراة البطائح واتحاد كلباء ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة، ويطمح الفريقان لاستثمار فرصة التقارب في المستوى الفني لإحراز انتصار مهم يضع الفائز في الدور ربع النهائي، حيث يحتل البطائح المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى برصيد 11 نقطة، بينما اتحاد كلباء في المركز العاشر من دوري الخليج العربي برصيد 10 نقاط، ويتطلع البطائح إلى تحقيق الانتصار الخامس في البطولة بعد أربع انتصارات متتالية في دور المجموعات.

ويتميز أداء البطائح بالتنظيم الدفاعي المحكم والاعتماد على الهجمات المرتدة، ويمتلك مزيج من لاعبي الخبرة والشباب.

بالمقابل يبحث اتحاد كلباء الى استثمار القرعة التي وضعته مع أحد فرق الهواة، ولم يسبق للنمور الوصول الى أبعد من دور الثمانية في البطولة، ويتمتع اتحاد كلباء بقوة هجومية تتمثل بالأردني ياسين البخيت والتوغولي مالابا والمجري جوجاك.