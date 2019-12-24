الجزيرة يؤكد العقدة التاريخية للعين في «كلاسيكو السلة»

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل الجزيرة فرض العقدة على العين في «كلاسيكو» كرة السلة لمرحلة الرجال، عقب تحقيق «فخر أبوظبي» انتصاره السابع تاريخياً على «الزعيم» من أصل المواجهات الثماني التي جمعت الفريقين، إذ تمكّن أول من أمس من الفوز بفارق 20 نقطة وبنتيجة «69-49» في مباراة أقيمت على صالة نادي الجزيرة لحساب الجولة الثالثة من مرحلة ذهاب بطولة الدوري العام، التي سجلت ايضاً تخطي الشباب حاجز الـ100 نقطة نحو تسجيل انتصاره العريض على ضيفه الوحدة بنتيجة «117-84»، واحتياج النصر لشوط إضافي للفوز على مضيفه بني ياس «93-85» عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل «79-79».

وواصل فريقا شباب الأهلي والنصر فرض شراكتهما على صدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط، فيما أهدى انتصار الجزيرة لاقتناص النقطة الرابعة وفرض شراكته على المركز الثالث مع كل من الشارقة والوصل والبطائح، لتؤدي خسارة الوحدة والعين الى استمرار شراكتهما على صعيد المركزين السابع والثامن برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بفارق النقطة عن بني ياس والظفرة المتشاركين في المركز الأخير.

ونجح الجزيرة في تحقيق انتصاره السابع تاريخياً على العين منذ مواجهتهما الأولى في مسابقات سلة الرجال التي جمعتهما في نوفمبر من عام 2015، بعد ان أحكم على نتائج الفترة الأولى، ومن ثم الفترتين الثالثة والرابعة بواقع «20-11 و20-10 و16-15»، فيما اكتفى العين بنتيجة التعادل في الفترة الثانية «13-13».

بدوره، عرف شباب الأهلي كيفية كسر حاجز الـ100 نقطة في سلة الوحدة، بواقع «37-18 و27-20 و29-17»، فيما فاز الوحدة بفترة واحدة «29-24».

من جانبه، فرّط بني ياس في فرصة انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ست نقاط «42-34»، وشهد الشوط الثاني تعادل النصر «79-79»، ما فرض خوض الفريقين لشوط إضافي فاز به النصر «14-6».