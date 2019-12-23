تتويج «العبار والعمران» في مهرجان «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قاد الدكتور عبدالرحمن العبار ومواطنه خالد العمران فريقهما السعودي إلى تحقيق فوز كبير وبالتسعة مقابل ستة على فريق «هسكيث ومهرة»، وذلك ضمن مهرجان الحبتور للبولو، الذي شهد مشاركة أربعة فرق حمل كل منها (6 هانديكاب).

وجاء تتويج فريق «العبار والعمران» من خلال الفوز في المباراة النهائية التي اقيمت على الملعب الرئيس لنادي ومنتجع الحبتور للبولو بـ(دبي لاند). وتقدم «العبار والعمران» بهدفين للاشيء، إلا ان فريق «هسكيث ومهرة» أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الاول.

وشهد بعد ذلك الشوط الثاني هجمات مكثفة على فريق «هسكيث ومهرة»، ليتمكن الفريق السعودي من إضافة أربعة أهداف تباعاً، لينتهي الشوط بستة اهداف مقابل هدفين. وفي الشوط الثاني تحرك فريق مهرة وأحرز هدفين ليرتفع رصيده الى اربعة أهداف، بينما نجح فريق العبار والعمران في إحراز ثلاثية ليصبح رصيده تسعة اهداف.

وعقب المباراة قام ممثل شركة المازن، راعية المهرجان، بتتويج الفائزين، ونال العبار جائزة أفضل لاعب. والجدير بالذكر أن منافسات كأس دبي الفضية ستقام من 24 يناير المقبل وحتى 7 فبراير، ثم تقام كأس دبي الذهبية، بين 15 فبراير وحتى 6 مارس المقبلين.