«اتصالات» شريكاً حصرياً لـ «الألعاب العربية للسيدات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّعت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «اتصالات»، تصبح بموجبه الأخيرة شريكاً حصرياً للنسخة الخامسة، التي تقام بين الثاني و12 فبراير المقبل.

ووقّع الاتفاقية الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ومدير عام (اتصالات - المناطق الشمالية) مستشار الرئيس التنفيذي، عبدالعزيز تريم، بحضور نائب رئيس اللجنة المنظمة رئيسة اللجنة التنفيذية مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى النقبي.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، في تصريح صحافي: «الطموحات الكبيرة والآمال لا تتحقق بشكل منفرد، بل هي نتاج جهد كبير يبذله الجميع»، موضحاً أن «هذه الاتفاقات تعكس المسؤولية المؤسسية والمجتمعية لمختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة، الطامحين إلى أن تبقى الشارقة حاضنة للعديد من الفعاليات الثقافية والفنية والإنسانية والرياضية».

وأضاف: «الاتفاقات تعكس العمل المشترك مع جميع المؤسسات والجهات المحلية الساعية إلى الارتقاء بمكانة الشارقة، وتصدير صورة تليق بها كونها تستعد لاستضافة دورة الألعاب العربية للسيدات، الحدث الذي يجمع نخبة من اللاعبات العربيات اللواتي يبحثن عن تأكيد حضورهنّ على ميادين المنافسات النبيلة والشريفة».

بدوره، قال عبدالعزيز تريم: «تشرفنا في (اتصالات) بدعمنا ورعايتنا لمختلف المبادرات الرياضية المهمة والمرموقة، وهذه الدورة أحد أبرز الأحداث الرياضية المحلية التي تجمع حولها نخبة من اللاعبات والأندية الإماراتية والعربية، ناهيك عن دعم (اتصالات) الرئيس لمعظم المبادرات المجتمعية في الدولة».

- دورة الألعاب العربية للسيدات تقام خلال الفترة بين الثاني

و12 فبراير المقبل.