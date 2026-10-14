معرض «بينهما».. حروف عربية تحلق في فضاء النحت

يرصد معرض «بينهما»، للفنانة ندى محمد، أبعاد الحرف العربي في التشكيل النحتي من خلال أربعة أعمال، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى الشارقة للخط، التي تتواصل تحت شعار «ميزان».

ويستكشف المعرض الذي افتتحه مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة مدير ملتقى، محمد إبراهيم القصير، وتستضيفه جامعة الفنون في الشارقة، التشكّلات النحتية للحرف العربي، وما تنطوي عليه من إمكانات إبداعية وجماليات تشكيلية، تطرح آفاقاً جديدة لحضور الحرف العربي خارج سياقه الخطي التقليدي، من خلال مقاربات فنية تستثمر أبعاده البصرية، وتمنحه امتدادات في فضاء النحت.

ويقوم المعرض على أربعة أعمال، تقدّم حروفاً عربية بهيئة مكونات نحتية متناثرة حول محور عمودي، قوامه الشدّ والضغط بين عمودية الألف وأفقية الألف المقصورة، كتعبير تصويري عن حوار مساحي بين الصعود والارتداد، هنا الحرف ليس وحدة للقراءة، بل قوة مساحية تجريدية، ويبدأ العمل التعبيري بتشكيل أرضي كثيف متدرج إلى هيكلية خفيفة ومعلقة، فيما تخدم بنيته الفولاذية التحول التدريجي في الكثافة والسماكة والرسم الهندسي.

• 4 أعمال يعتمد عليها «المعرض» للفنانة ندى محمد.