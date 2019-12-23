46 مشاركاً في ورشة مدربي حراس المرمى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد كرة القدم، أول من أمس، ورشة مدربي حراس المرمى الأولى (ب) بملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، بمشاركة 46 مدرباً من مدربي حراس المرمى العاملين في الأندية.

وتضمن برنامج الورشة تدريبات عملية ومحاضرات قدمها المحاضر الآسيوي لدورات حراس المرمى، زكريا العوضي، ومدرب حراس منتخب الناشئين، يوسف الزعابي، ومدرب حراس منتخب الشباب، علي عاشور.

وركزت الورشة على تطوير الجانب الفني لمهارات وخبرات مدربي حراس المرمى للفئات العمرية من 10 إلى 13 عاماً، ومن 14 إلى 16 عاماً، ومن 17 إلى الفئة العمرية الأعلى، وتقديم المستجدات التدريبية، وأساسيات حراسة المرمى في مدارس وأكاديميات الكرة والفريق الأول.