طارق السيد: البطائح لن يواجه اتحاد كلباء للنزهة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب الفريق الأول لنادي البطائح، المصري طارق السيد، أن فريقه لن يذهب لملعب الإمارات في رأس الخيمة، غداً، للنزهة بل لتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمعه مع اتحاد كلباء في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

وقال السيد في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «تطلعات مجلس الإدارة واللاعبين كبيرة لقيادة الفريق للوصول لأبعد نقطة في بطولة كأس رئيس الدولة، وأن يواصل أبناء البطائح تحقيق الإنجازات التي بدأوها في الدور التمهيدي وتصدّر المجموعة ونيل بطاقة العبور، على الرغم من كون الفريق يشارك للمرة الأولى في المسابقات الرسمية بالفريق الأول».

وأضاف: «نتطلع لأن نواصل دورنا في هذه البطولة، وأن نستمر إلى أبعد ما يمكن، وهدفنا الحالي التفوق على اتحاد كلباء للوصول إلى دور الثمانية، وستكون مباراة صعبة على الفريقين، خصوصاً أننا نلاعب فريقاً متمرساً ولديه لاعبون أجانب أقوياء»، وتابع: «رفعنا شعار التحدي ونتطلع إلى تقديم مباراة ممتعة».