بوقرة: هدف الفجيرة الوصول لنهائي الكأس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، عن تطلعاته إلى أن يتمكن فريقه من الفوز على بني ياس في المباراة التي ستقام، غداً، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، والانتقال إلى الدور التالي للبطولة، مبيناً أن هدف النادي الوصول للمباراة النهائية.

وقال بوقرة في مؤتمر صحافي أمس: «يمكنني وصف المباراة بأنها كتاب مفتوح للفريقين، بعد أن لعبنا مع بني ياس مباراتين خلال شهر، ومقبلون على المباراة الثالثة، ونتطلع إلى أن نحسم النتيجة لمصلحتنا، كما أن هذه المباراة هي أفضل إعداد للفريق للمواجهة المقبلة في دوري الخليج العربي أمام النصر». وأضاف: «كل الفرق تشعر بضغط المباريات، والفريق الذي يملك صفاً ثانياً من اللاعبين سيتمكن من الفوز في مباريات الكأس»، كاشفاً أن الفريق سيفتقد البرازيلي غابريل وخليل خميس، بينما عاد حميد عباس والإيفواري مارتيال للتدريبات، وأكمل: «تحسباً لنهاية المباراة بنتيجة التعادل، تم تدريب الفريق على تنفيذ ركلات الترجيح»، متمنياً ألا يصل لذلك، وأن يتمكن الفجيرة من حسم النتيجة لمصلحته.