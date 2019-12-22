المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أسعار

كشف اتحاد الكرة، أمس، على «تويتر»، عن أسعار تذاكر دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، الذي يقام غداً والثلاثاء المقبل، إذ راوحت بين 15 درهماً للدرجة الثانية، و50 درهماً للأولى، و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات.

اجتماع

ينتظر أن تعقد اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وسائل الإعلام، لشرح أهداف اللجنة في المرحلة المقبلة، وضرورة مساعدة الإعلام بمختلف توجهاته للجنة في أداء عملها، وإنجاز الملفات التي تقع على عاتقها.

تصريحات

رفض لاعبو الجزيرة والوصل، الإدلاء بتصريحات صحافية، عقب مباراة الفريقين، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، بداعي شعور لاعبي الوصل بالحزن بسبب الخسارة، بينما رفض لاعبو الجزيرة، دون مبرر واضح.