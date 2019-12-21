تعرف على التغييرات في الجهاز الإداري لمنتخب الإمارات

المصدر: منصور السندي-دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن اللجنة الانتقالية لاتحاد لكرة القدم اجرت تغييرات في الجهاز الإداري للمنتخبين الأول والأولمبي، إذ تم تعيين عضو اللجنة عيسى مير مشرفا على المنتخب الأول خلفا للمشرف السابق الدكتور حسن سهيل فيما عين الحارس الدولي السابق عبد القادر حسن مشرفا على المنتخب الأولمبي.

ويستعد المنتخب الأول لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سيواجه في 26 مارس المقبل في الإمارات نظيره منتخب ماليزيا ويلتقي يوم 31 من ذات الشهر منتخب إندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ويلتقي في الرابع من يونيو المقبل في الإمارات منتخب تايلاند ويختتم المنتخب مشواره في هذه التصفيات بلقاء فيتنام في الإمارات في التاسع من يونيو المقبل، فيما يستعد المنتخب الأولمبي بدوره للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في تايلاند المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020.