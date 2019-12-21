العنبري: لاعب الشارقة منديز ليس جاهزا بنسبة 100% لمباراة حتا

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن مباراة فريقه أمام حتا المقررة بعد غد الإثنين ضمن مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم ستكون صعبة بالنسبة لفريقه نظرا للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه فريق حتا في الفترة الماضية، لافتا الى أن لاعبي الشارقة يشعرون بالمسؤولية الكبيرة وبأهمية هذه البطولة، مشيرا الى أن لاعب الفريق ريان منديز لايزال يشكو من الإصابة التي تعرض لها أخيرا ولن يكون جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في المباراة.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم السبت بمقر نادي الشارقة " على الرغم من قصر فترة الإعداد بعد خوض الشارقة لمباراته الأخيرة أمام عجمان في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي الا أنني أتمنى أن يكون اللاعبين في قمة التركيز والجاهزية لمباراة حتا".

وشدد العنبري على أن المنافسة في مسابقة كأس رئيس الدولة تعد حقا مشروعا لجميع الفرق.

وأشار العنبري الى مستويات جميع الفرق تعد متقاربة ومتساوية، لافتا الى أنهم ينظرون لجميع المباريات بنفس الأهمية والحسابات.

وبخصوص غياب بعض العناصر المؤثرة في صفوف الشارقة أكد العنبري أن مدافع الفريق شاهين عبد الرحمن بحاجة الى فترة شهر للعودة الى الملاعب مجددا بعد الإصابة التي تعرض أخيرا الى جانب أيضا غياب لاعب الفريق حمد جاسم بسبب الإصابة، مشددا على أنه بالنسبة للاعب سيف راشد فإنه سيكون خارج حسابات الفريق خلال الموسم الحالي نظرا للإصابة التي تعرض لها وخضع بسبب لعملية جراحية.